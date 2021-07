De juf van Eva’s zoon keurt gamegedrag af: ‘Hij zou een slecht voorbeeld zijn’

Goed opgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op het opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Eva (34) zit in de maag met de mening van de juf van haar zoontje (6) over de spellen Minecraft en Pokémon die hij thuis mag spelen.

De spanningen liepen hoog op tussen Eva en de juf na een feestje van haar zoontje. ,,Toen hij zes werd, mocht hij voor het eerst een verjaardagsfeestje vieren. In Pokémon-thema natuurlijk, want dat is helemaal hot bij hem en zijn vrienden. De dag erna wilde hij hier enthousiast over vertellen in de klas, maar werd hij afgekapt door de juf. Daar was hij erg verdrietig over en hij begreep het ook niet.” De vriend van Eva haalde haar zoontje die dag op van school en kreeg volgens hem de wind van voren van de juf. ,,Ze vond dat wij het er met hem over moesten hebben en dat hij op school niet meer mocht spreken over de spellen. Dat deed ze allemaal waar hij bij stond.”

Quote Ze geeft me het gevoel dat ik een slechte moeder ben. Ik ben blij dat hij na de zomer naar een andere docent gaat Eva (34)

Zorgen over geweldsaspect

Eva kan zich voor een deel inleven in de juf. ,,Ik denk dat zij zich zorgen maakt om het geweldsaspect van deze spellen. Maar ik zou haar graag willen uitleggen dat dat wel meevalt. Bij Minecraft zitten we veel meer op het creatieve bouwgedeelte – we spelen het soms samen. Mijn zoon vertoont geen agressief gedrag, integendeel. En ik spreek hem aan op woordkeuze bij Pokémon. In plaats van het ‘doden’ van een tegenstander, moedig ik hem aan het woord ‘verslaan’ te gebruiken.”

De boosheid overheerst vooral bij de moeder. ,,Dat ze dit aankaart waar mijn zoontje bij staat, dat vind ik het meest kwalijke. Hij heeft geen idee wat hij verkeerd doet. Eigenlijk zou ik met haar moeten praten, maar ik ben te boos. Ze geeft me het gevoel dat ik een slechte moeder ben. Ik ben blij dat hij na de zomer naar een andere docent gaat.”

Vanuit gezamenlijkheid

Orthopedagoog Annalotte Ossen raadt ouders in zulke situaties altijd aan om te praten met de leerkracht. ,,Het is de enige manier om elkaar beter te begrijpen en te onderzoeken waar deze reactie van de juf precies vandaan komt”, legt ze uit. ,,Handel vanuit gezamenlijkheid, om te voorkomen dat het kind de dupe hiervan wordt.”

Bij het aangaan van een gesprek met de docent van jouw kind is het belangrijk om te denken in mogelijkheden. ,,Vooral als je verschillende opvattingen hebt over een onderwerp zoals gamen. In dit geval zouden de juf en moeder kunnen kijken of er delen zijn van het spel waar hij misschien wel over kan vertellen in de klas, en dingen die hij misschien beter weg kan laten. Daar kun je met elkaar afspraken over maken”, aldus de orthopedagoog. ,,Het vraagt als volwassenen van je dat je je eigen gevoelens even kunt parkeren tijdens zo’n gesprek. Zoals het gevoel van Eva dat de juf haar een slechte moeder vindt.”

Zulke gesprekken kun je in eerste instantie beter niet voeren waar het kind bij staat, onderstreept Ossen. ,,Zorg eerst dat je als ouder en leerkracht op een lijn zit. Daarna kun je eventueel wel een gesprek voeren hierover met het kind erbij, maar dat doe je niet meteen. Eerst moet je er gezamenlijk, als ouder en leerkracht, uitkomen.”

Quote Aan ouders de taak om ervoor te zorgen dat kinderen er zorgvuldig mee omgaan. Verbieden helpt niet om gezond te laten gamen Orthopedagoog Annalotte Ossen

Opgroeien met spelletjes

Het spelen van spelletjes hoort bij opgroeien, denkt Ossen. ,,Meningen kunnen inhoudelijk uiteenlopen over de spellen. Het is vooral belangrijk om in de gaten te houden wat voor effect de spellen hebben op een kind.” Dat hangt vaak samen met hoelang en hoe vaak een spel gespeeld wordt.” Als een juf iets problematisch signaleert bij een kind, en haar zorg wil delen met de ouder, dan is het belangrijk om deze zorgen met elkaar te bespreken.

Dat hoeft niet meteen einde Pokémon en Minecraft te betekenen. ,,Aan ouders de taak om ervoor te zorgen dat kinderen er zorgvuldig mee omgaan. Hetzelfde geldt voor leerkrachten. Het alleen maar verbieden van bepaalde spelletjes, dat helpt niet om kinderen gezond te laten gamen.”

