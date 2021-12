De kinderen van Stefan en Vivian werden vermoord, bij de rechtbank werden ze verliefd

Lisanne (10) durft nooit hardop te lezen in de klas, maar wel voor schoolhond Sunny: ‘Hij blaft niemand af’

Hardop voorlezen in de klas of een spreekbeurt houden. Het is voor veel kinderen doodeng. Een school in Pijnacker heeft een geheim wapen: Schoolhond Sunny. Hij biedt een luisterend oor, zonder onzekere kinderen af te blaffen. ‘Door hem heb ik nu mijn boek uitgelezen'.

17 december