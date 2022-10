Dex kreeg als baby neuroblastoom, nu doet hij mee aan een sponsorloop

De nachtmerrie van iedere ouder: je kind wordt ziek. Na lang dokteren volgt de diagnose: neuroblastoom, een agressieve vorm van kinderkanker. Het overkwam de ouders van Dex, Bastiaan en Karolien Elders, toen hun zoon pas acht maanden oud was. „Wekenlang sliep Dex slecht. Na veel slapeloze nachten zijn we naar het ziekenhuis gegaan voor onderzoek. Uit weefselonderzoek bleek later dat hij neuroblastoom had, vertelt Bastiaan Elders.

Onzekerheid, verdriet en zorg voor je kinderen

Tegen alle verwachtingen in wordt Dex twee jaar later genezen verklaard. De prognose bij de ziekte neuroblastoom is namelijk laag. 60 tot 70 procent van de kinderen met de zwaarste vorm van neuroblastoom overlijdt. Daarmee is de ziekte één van de meest agressieve vormen van kinderkanker. Bastiaan: „We mogen deze ziekte niet uit het oog verliezen.”



Inmiddels is Dex een vrolijke kleuter van 5 jaar en zit hij in groep 2 van basisschool De Bron. „In mei wordt hij alweer 6”, vertelt zijn vader trots. Om meer aandacht te vragen voor de ziekte waar Dex tegen gestreden heeft organiseerde de basisschool van Dex een sponsorloop om geld op te halen voor Villa Joep.