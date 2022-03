Dit dorp zet logopedisten in om de corona-taalachterstanden van peuters eerder te herkennen

Logopedisten in het Gelderse Voorst worden deze week naar kinder- en peuteropvanglocaties gestuurd om preventief achterstanden in taal- en spraakontwikkeling te herkennen. Dit is onderdeel van een nieuw project van de gemeente. De opvanglocaties maken zich zorgen over de taal- en sociale ontwikkeling van peuters en kleuters.

,,Je merkt dat de kinderen minder sociaal zijn dan voorheen”, zegt Tess Poll, pedagogisch medewerker bij kinderdagverblijf Partou ‘t Kwetternest in Twello. De kinderen zijn door de coronacrisis veel thuis gebleven in plaats van naar de opvang. Hierdoor hebben ze veel minder contact gehad met hun leeftijdsgenootjes. ,,De sociale vaardigheden van de kinderen zijn achtergebleven, terwijl deze heel belangrijk zijn voor hun taalontwikkeling”, zegt Poll. De pedagoog merkt dat sommige ouders bang zijn voor kritiek op hun eigen kind. ,,Daarom is het goed dat een externe partij komt observeren.’’

,,De meeste taal- en spraakontwikkeling vindt plaats in de leeftijd van 0 tot 7 jaar”, legt logopediste Winanda Jansen uit. Kinderen die niet met elkaar kunnen communiceren door spraak- of taalproblematiek kunnen gefrustreerd raken. ,,Kinderen gaan slaan, schoppen, spugen”, aldus Jansen. ,,Dit doen ze om zo duidelijk te maken wat ze wel en niet willen. Ze maken minder vriendjes en worden als minder sociaal gezien.” Volgens de logopediste wordt het maken van vrienden alleen maar moeilijker naarmate de kinderen ouder worden.

Aan de bel trekken

Logopedisten Winanda Jansen en Renate Bosch-Reinten kijken de komende maanden mee op de kinder- en peuteropvanglocaties. Ze gaan medewerkers van de opvanglocaties helpen om de spraak- en taalontwikkeling van de kinderen verbeteren. Het idee voor dit project komt vanuit de gemeente. Harjo Pinkster is wethouder Jeugd en Cultuur in de gemeente Voorst. ,,Dit is een mogelijkheid om heel concreet met preventie van taal- en spraakachterstanden aan de slag te gaan’’. Met het project wil de organisatie de focus leggen op het vroeg signaleren van deze achterstanden. Ook wil ze logopedie voor de kinderen op latere leeftijd voorkomen.

Volledig scherm Logopediste Winanda Jansen en wethouder Harjo Pinkster voor Brede School de Fliert in Twello. © Sandy Roetert

Veel leerkrachten trokken aan de bel en nu is er budget voor. ,,Er kwam geld vrij vanuit de overheid om onderwijs-, leer- en pedagogische achterstanden op scholen en opvanglocaties te ondersteunen en we hebben ervoor gekozen om preventief logopedisten in te zetten”, zegt wethouder Pinkster.

In het systeem

Dat is belangrijk voor de kinderen, want hoe langer een kind een verkeerde klank uitspreekt zonder te weten dat het anders moet, hoe moeilijker dat is om af te leren. ,,Dat zit zo in zijn of haar systeem en is zo geautomatiseerd”, legt Heidi van logopediepraktijk Bourgondien in Twello uit. De kinderen kunnen na het observeren door logopedisten Jansen en Bosch-Reinten bij haar terecht om de achterstanden te behandelen. ,,Hoe jonger kinderen gezien worden, hoe beter het is om er aandacht aan te besteden.”

Volgens Bourgondien zijn ouders zijn de beste tolken van hun kinderen. ,,Je merkt dat door de coronacrisis alles heeft stilgelegen”, zegt ze. ,,De kinderen hadden online les. Dat werkte voor de iets oudere kinderen wel, maar voor de jongere kinderen was het volgen van online les niet te doen.” Volgens de logopediste is er bijna geen aandacht geweest voor het ontwikkelen van de taal en spraak. ,,Taal en woordenschat zit overal wel in, maar het echte technische gedeelte zoals articulatie, de woordenschat vergroten en zinsbouw hebben ze veel gemist.’’

Daarom komen logopedisten Jansen en Bosch-Reinten in actie op zeventien kinder- en peuteropvanglocaties in de gemeente Voorst. ,,Aankomende maandag bezoeken we het eerste kinderdagverblijf”, zegt Jansen.

