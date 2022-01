Ee klinkt als eeeeee, maar beer klinkt als bir: juf Marieke moet dingen uitleggen die niet logisch zijn

marieke doet pabo Marieke staat voor de klas en moet beelden terugkij­ken: ‘Het liefst met een zak over mijn hoofd’

Net als de kinderen uit mijn groep drie, moest ik afgelopen week ook weer ‘naar school’. Alhoewel ‘naar school gaan’ in tijden van Corona voor mij als student in het hoger onderwijs een relatief begrip is.

19 januari