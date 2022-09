Een fiets, een laptop: schoolgaande kinderen kosten geld en daar kun je hulp bij krijgen

Steeds meer ouders vragen om hulp voor het aanschaffen van schoolspullen. Zo kunnen kinderen toch met een eigen fiets en laptop naar school. Maar er zijn zorgen: ,,We vermoeden dat we een aantal kinderen en hun ouders niet bereiken”, zegt Carolien Gerritsen. Zij is voorzitter van de stichting Leergeld.

Ouders die bij deze organisatie aankloppen voor hulp, kunnen bijvoorbeeld een fiets krijgen voor hun kind of een laptop. De stichting betaalt ook muzieklessen, sportabonnementen of sportkleding. Dat alles onder het motto: ‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen’. En daar wringt de schoen, want lang niet alle kinderen zijn in beeld bij de stichting. ,,Uit CBS-cijfers weten wij dat er in Woerden 1100 kinderen zijn die onder de armoedegrens leven”, vertelt Ton Kwakkernaat, secretaris van de stichting. ,,Wij helpen nu 270 kinderen. Het kan natuurlijk zo zijn dat de overige gezinnen rondkomen dankzij andere regelingen, bijvoorbeeld via Ferm Werk.” Maar tussen 1100 en 270 gaapt een flink gat.

Niet meer dan 120 procent van het bijstandsniveau

De stichting Leergeld heeft 112 afdelingen door heel Nederland. Gerritsen is voorzitter van de afdeling die kinderen in de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Montfoort ondersteunt. Ouders die niet meer verdienen dan 120 procent van het bijstandsniveau, kunnen er terecht voor schoolspullen die niet door de scholen geleverd worden. ,,Er wordt in Den Haag over gesproken om scholen alle leermiddelen te laten verstrekken, dus ook laptops.”

Voor sport en hobby's is er ook een potje: Het Jeugdfonds kan ouders met een krappe portemonnee helpen, tipt Ouders van Nu.

Zover is het nog niet en dus is voor de stichting het uitdelen van laptops de grootste kostenpost: dit jaar zijn er al 83 weggegeven. ,,Wij geven dus geen geld”, benadrukt Kwakkernaat. ,,We betalen diensten of goederen. Voorheen kregen mensen per gezin één laptop en moesten broers en zussen het apparaat delen, dat hoeft gelukkig niet meer. In de coronaperiode is ontdekt dat het fijn is als ieder een eigen laptop heeft voor online onderwijs. We hebben hiervoor geld gekregen van het Rijk.”

Dit kalenderjaar werden in de vier gemeenten 199 fietsen uitgedeeld aan kinderen van 4 tot en met 18 jaar. De fietsen en laptops krijgen zij in bruikleen. In 2021 werden 372 kinderen op de een of andere manier ondersteund door vrijwilligers van de stichting Leergeld, dit jaar is dat aantal gegroeid tot 434. ,,Vorig jaar hebben we 64.000 euro uitgegeven. Daar zitten we nu ook al op en nu zijn er nóg vier maanden”, weet de secretaris.

Contributie halveren

Financiële zorgen zijn er niet, terwijl de verwachting is dat er nog meer hulpvragen komen. De stichting krijgt geld van de vier gemeenten en serviceclubs dragen een steentje bij met giften. ,,We zijn zuinig en zorgen dat we altijd nog een jaar door kunnen. Onze wens is om meer kinderen in beeld te krijgen”, zegt Kwakkernaat. ,,Ook vanwege het sociale aspect”, vult Gerritsen aan. ,,Het is heel belangrijk dat je mee kunt doen en kunt sporten met leeftijdsgenoten. Gelukkig zijn er in Woerden ook verenigingen die voor deze groep de contributie halveren of zelfs schrappen.”

Maar het blijft dus moeilijk om de hulp aan te bieden. Niet iedereen weet in het moeras van regels bij de juiste stichting aan te kloppen. Kwakkernaat: ,,Zelfs professionals kennen niet alle regels. De AVG-wet houdt ook veel tegen voor ons. Het is goed dat gegevens beschermd zijn, maar de regels kunnen ook een belemmering zijn om mensen aan te spreken. We zouden veel meer kinderen kunnen helpen. Kinderen mogen niet de dupe zijn.”

