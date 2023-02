Een koude baarmoeder: wat is dat? En hoe maak je 'm weer warm?

Als zwanger worden niet lukt, ga je mogelijk op zoek in de alternatieve hoek. Waarschijnlijk kom je daar vroeg of laat het begrip koude baarmoeder tegen. Een koude baarmoeder zou de reden zijn dat de innesteling niet lukt of dat de zwangerschap niet kan worden voldragen - het is een energetisch begrip dat door de medische wetenschap niet wordt ondersteund.

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) weten dat zoiets als een koude baarmoeder niet bestaat. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) sluit zich hierbij aan. ,,De baarmoeder heeft een temperatuur van 37 graden Celsius, net als de rest van het lichaam”, laat hoogleraar Annemieke Nap, woordvoerder bij NVOG desgevraagd weten.

Een ‘koude baarmoeder’ is inderdaad geen diagnose die de westerse geneeskunde zal stellen, weet Martine Cornelissen, acupuncturist en herbalist bij praktijk Zi Yuan Ting. Haar specialisme is het toepassen van de Traditional Chinese Medicine (TCM) bij gynaecologische aandoeningen. ,,De baarmoeder zelf is niet koud. De Chinese geneeskunde gaat uit van energie. Als over een ‘koude baarmoeder’ wordt gesproken, wordt gedoeld op een energetische diagnose”, legt Cornelissen uit.

Quote Die kou is niet letterlijk bedoeld, maar betekent dat er energe­tisch gezien te weinig yang, dus gezond levensvuur, aanwezig is in het voortplan­tings­stel­sel Martine Cornelisse

Yin en yang in de baarmoeder

In het Chinese denken wordt onderscheid gemaakt tussen yin en yang. De functies van yin zijn: voeden, koelen, bevochtigen en materie vormen. De functies van yang zijn onder andere verwarmen, bewegen en transformeren. Dit onderscheid tussen yin en yang kan je volgens Cornelissen onder andere terugzien in de menstruatiecyclus.

,,De fase waarin de eicel rijpt en het baarmoederslijm wordt opgebouwd zou je yin kunnen noemen, omdat het gaat over het opbouwen. De zogeheten luteale fase, de tijd tussen de ovulatie en de eerste dag van je menstruatie is meer yang is. De basale ochtendtemperatuur stijgt dan met een paar tienden graad”, aldus Cornelissen.

Als er in de Chinese geneeskundige bij een vrouw – specifiek bij de baarmoeder – een yang-tekort wordt gezien, dan wordt dat een ‘koude baarmoeder’ ofwel ‘koude in de baarmoeder’ genoemd. ,,Dat is niet letterlijk bedoeld, maar betekent dat er energetisch gezien te weinig yang, dus gezond levensvuur, aanwezig is in het voortplantingsstelsel.”

Te veel koude in de baarmoeder

Bij een deel van de vrouwen die met onvruchtbaarheid (infertiliteit) te maken heeft, wordt vanuit de westerse geneeskunde geen oorzaak gevonden. Dit wordt onverklaarbare onvruchtbaarheid genoemd.

,,Als je vanuit een energetische visie naar het lichaam kijkt, dan kan je soms toch een oorzaak vinden”, vervolgt Cornelissen. Volgens deze overtuiging kan het dus zo zijn dat je een combinatie van symptomen ziet, die allemaal wijzen op teveel ‘koude’ in het lichaam, of specifiek in de baarmoeder.

,,Dat kan bijvoorbeeld een hele lage BBT-curve zijn (curve van je basal body temperature), of een BBT-curve die maar heel weinig stijgt na de eisprong. ,,Omdat ‘koude’ een vertragende factor is, kan het zich ook uiten als een veel te lange cyclus, bijvoorbeeld 35 dagen of zelfs 2 maanden.”

Hitte in de baarmoeder

Het omgekeerde kan volgens de Chinese geneeskunde ook het geval zijn. Dit wordt dan ‘hitte in de baarmoeder’ genoemd. Dit zou gepaard gaan met bijvoorbeeld symptomen als hevige bloedingen, tussentijds bloedverlies of veel te korte cycli.

Quote Sommigen vinden massages, acupunc­tuur of voetre­flexo­lo­gie fijn om de doorbloe­ding te stimuleren. Deze behandelin­gen zijn prima aanvullin­gen als je je daarbij prettig voelt Annemarie Scherphof, verloskundige

Acupunctuur om kou te verdrijven

Als de diagnose ‘koude in de baarmoeder‘ is, zal het behandelprincipe volgens de Chinese geneeskunde altijd het yang versterken zijn. ,,Dit doen we door ‘koude’ te verdrijven. Bijvoorbeeld door bepaalde acupunctuurpunten te prikken, punten te verwarmen met moxatherapie, waarbij gedroogde bijvoet wordt verbrandt, of met kruidenformules", vertelt Cornelissen.

,,Vaak is het ook nodig om bloedstase op te lossen, omdat ‘koude’ zorgt voor een minder goede bloedcirculatie in het bekkengebied”, weet Cornelissen. Bloedstase is een energetisch begrip. Het houdt in dat het bloed niet vitaal genoeg is om (voorplantings-)organen te voeden, te bevochtigen en te verwarmen, waardoor deze niet meer optimaal functioneren. Cornelissen vermoedt dat ‘koude in de baarmoeder’ bij ongeveer 25 tot 35 procent van de infertiliteitspatiënten de oorzaak is. ,,Bij mensen die lijden aan menstruatiepijnen (dysmenorroe) is dat hoger, zo’n 50 procent. In dat geval gaat het bijna altijd gepaard met ‘bloedstase’.”

Doorbloeding stimuleren

Je zou de warmte in je baarmoeder kunnen stimuleren door het bevorderen van de doorbloeding, zeggen onder andere de verloskundigen van Zuiver Verloskundigen. ,,Sommigen vinden massages, acupunctuur of voetreflexologie fijn om de doorbloeding te stimuleren. Deze behandelingen zijn prima aanvullingen als je je daarbij prettig voelt”, zegt Annemarie Scherphof, verloskundige bij Zuiver Verloskundigen. Scherphof benadrukt dat dergelijke behandelingen geen vervanging zijn van een gezonde leefstijl.