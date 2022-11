Er zijn mensen die tijdens Sint Maarten alle lichten uitdoen en met ingehouden adem op de bank liggen

Elk jaar weer hetzelfde liedje: ‘Papa, vanavond is het Sint Maarten en gaan we langs de deuren om snoep te halen.” Even denk ik: nou prima, daar heb ik verder geen last van. Maar anderhalve seconde later realiseer ik me dat er dan ook van die stumpers in groten getale bij ons op de deur komen bonken. “Sinte Sinte Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan” (wat gruwelijk rolbevestigend! Dat dat nog mag!), blaten ze dan. Of iets van dat je vader een dikzak is en je moeder een dunnetje.

Nu zijn die beschrijvingen van mijn eega en ondergetekende wel weer accuraat, maar los daarvan: er moet natuurlijk snoep in huis zijn, want van appels en mandarijntjes worden de kindjes niet blij. En zeggen dat je niets hebt, draagt ook niet bij aan de vreedzame coëxistentie in da neighbourhood. Dus ga ik maar weer naar de Jumbo om daar kilo’s Marsjes, Twixjes, toch ook maar mandarijntjes én natuurlijk een zak tegenwoordig alom verguisde Bounty’tjes te halen. Uit onderzoek bleek dat steeds meer mensen de kokosvulling naar kots vinden smaken, omdat het zo weeïg is. Kennelijk ben ik dol op kots, want ik smikkel zo’n zak met gemak in mijn eentje leeg.

Quote Er zijn ook mensen die tijdens Sint Maarten alle lichten uitdoen en dan in badjas met ingehouden adem op de grond gaan liggen achter de bank

Afijn, dan zit je daar met je schaal vol lekkers en mandarijntjes te wachten op hongerige kindjes. Er zijn ook mensen die alle lichten uitdoen, om vervolgens in badjas met ingehouden adem op de grond achter de bank te gaan liggen. Kindjes bellen tevergeefs aan en vervolgen dan diep teleurgesteld met hun lege zak de reis door de straat- huilend in de stromende regen. Diezelfde mensen krijgen kleinkinderen en gaan dan opeens wél langs de deuren, gloeiend van trots met de kleine Rohypnolla en haar broertje Dyldo (“Vernoemd naar de beide opa’s, Dylan en Waldo”).

Met je varkensblaas langs de deuren

Het leuke aan onze wijk is dat er veel expats wonen die zich een hoedje schrikken als er opeens hongerige Hollandsche kindjes voor de deur staan. Die doneren dan bijvoorbeeld een complete zak snoep aan mijn bloedjes, omdat ze geen idee hebben. Hopelijk houden ze dat nog jaren vol! Overigens woonde ik als minderjarige dikkerd in Salland, daar hadden we Foekepotterij. Is vergelijkbaar met Sint Maarten, alleen ga je er met een gedroogde varkensblaas langs de deuren. In die blaas (de foekepot) zit een stok die je op en neer beweegt, daarna hoor je “goe goe, goe goe”. En dan kreeg je ook snoep. Ik verzin dit niet, hè.

Sint Maarten is nog maar net achter de rug (één dag) of Sinterklaas landt alweer in Nederland! Wel jammer dat de pakjesboot zonk en dertig pieten jammerlijk verdronken, maar hij kwam alsnog aan - met een vliegtuig. Heel vervelend, want dan moeten er alweer schoentjes worden gezet. Kunnen we daar misschien wat meer spreiding in aanbrengen? Ook nu had ik weer niets in huis, dus vlak voor vijven ben ik nog naar de Hema gerend.

Ze wisten dat ik kwam, want de schoencadeautjes stonden gelijk bij binnenkomst om de hoek. Mooi, mandje gevuld met munten, vingerpopjes, chocoladevoetballetjes en hup naar een kassa. Geen rij én er stond een meisje. Fijn, maar ze schoot me niet te hulp. Na een wanhopige blik mijnerzijds vertelde ze meewarig dat je tegenwoordig zélf de rommel in je mandje moet scannen. Dat ging deze boomer dan maar doen. Hoera, het lukte! Klaar! Niets klaar, want toen ging ze alsnog alles controleren. Ik zal het wel weer niet snappen, deze logica. Maakt niet uit, ik had spullen voor in de schoentjes. Nu maar hopen dat ik niet vergeet om ze te vullen, dat is me namelijk wel eens (een paar keer) gebeurd; dat ik m’n betraande kleuter met een smoesje moest weglokken om alsnog de boel te redden. “Ach kijk, die malle Piet heeft je cadeautje per ongeluk in pápa’s schoen gedaan!” Pff. Een heerlijk avondje allemaal!

