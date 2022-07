‘Extreme misselijkheid tijdens de zwangerschap kleurt ook de post-partumperiode’

Zwangerschapsmisselijkheid hoort erbij, vooral in het eerste trimester. Maar twintig keer per dag overgeven, niks kunnen binnenhouden of eten en amper iets gedaan krijgen? Dat wordt hyperemesis gravidarum (HG) genoemd, een aandoening waar 0,5 tot 2 procent van de zwangeren mee te maken krijgt. En het is bepaald geen pretje.

Hoe bepaal je of iemand HG heeft?

,,De maatstaf voor HG is in hoeverre een vrouw is uitgedroogd. Dat kun je zien met een urinetest die meet op ketonen. Maar eigenlijk vind ik dat we HG zouden moeten definiëren gebaseerd op hoeverre het leven van de vrouw erdoor wordt beïnvloed. Het kan namelijk zijn dat iemand nog nét uitdroging kan voorkomen, maar te slap is om ook maar een maaltijd te koken of te misselijk om op haar zij te rollen. Dat zijn extreme gevallen van misselijkheid die ook onder HG vallen. En dat kan 4 tot 9 maanden duren tijdens je zwangerschap.”



,,Er zijn trouwens twee soorten HG. Er is droge HG, wat betekent dat een vrouw niet eens kan eten of drinken van de misselijkheid. Je wordt al misselijk van de gedachte aan eten. Daarnaast is er reguliere HG, waarbij een vrouw wel kan eten maar tien tot twintig keer per dag moet overgeven. Wat dat precies veroorzaakt is niet duidelijk, maar het lijkt een combinatie van oorzaken te zijn. Hormonale verstoringen in de placenta, erfelijkheid en een gebrek aan bepaalde vitamines en mineralen (zoals B12 en B6) kunnen allemaal oorzaken zijn.”

Wat heeft dat voor invloed op de baby en moeder?

,,De baby pakt in principe wat hij nodig heeft aan voedingsstoffen, zo nodig uit de reserves van de zwangere vrouw. Wel is er een vergroot risico op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht bij de baby. Het is vooral de moeder die er tijdens de zwangerschap onder lijdt: zij voelt zich non-stop misselijk, slap en ziek.’’



Rianne (33) weet dat extreme misselijkheid tijdens de zwangerschap geen pretje is. Op Ouders van Nu vertelt zij haar verhaal: ,,Ik kon geen slok water binnenhouden, laat staan een boterham of avondmaaltijd.”

,,Vooral de psychische last is groot. Iemand kan het gevoel hebben dat ze niet goed voor haar zwangere lichaam en baby kan zorgen omdat ze te weinig voeding binnenkrijgt. Daarnaast belemmert HG je ernstig in je activiteiten, waaronder je werkzaamheden en gezinsleven. Dat kan isolerend en deprimerend zijn. Als je omgeving dan ook nog zegt dat de misselijkheid ‘er gewoon bij hoort’, kun je je voorstellen dat vrouwen met HP het mentaal zwaar hebben.’’

Ziet het herstel na de geboorte er ook anders uit?

,,Absoluut. De misselijkheid is in één klap over na de bevalling, maar de nasleep is vaak lang en zwaar. Vrouwen met HG hebben een rotzwangerschap gehad, hebben een tekort aan vitamines en mineralen, een aangepaste spijsvertering en zijn negen maanden lang ziek geweest. Het herstel kan wel een jaar duren.”



Quote Vrouwen met deze aandoening mogen blij zijn met alle kleine beetjes die ze binnen kunnen houden, ook als dat een vette hap of mierzoete limonade is

,,Daarnaast moet je ook mentaal verwerken wat je hebt meegemaakt. Wat dat betreft kun je het een beetje vergelijken met het verwerken van een traumatische bevalling. Die mentale klap komt bij veel moeders pas zes maanden na de geboorte, omdat ze worden opgeslokt in het zorgen voor hun pasgeboren baby. Dat alles samen vergroot ook de kans op postnatale depressie.’’

Hoe kun je een vrouw met HG het beste helpen?

,,Ik denk dat de mentale last tijdens een HG-zwangerschap het grootst is. Steun en begrip uit de omgeving is onmisbaar, en belangrijker dan alleen maar horen ‘dat het wel meevalt’. En vrouwen met deze aandoening mogen blij zijn met alle kleine beetjes die ze binnen kunnen houden, ook als dat een vette hap of mierzoete limonade is. Daar hoef je je niet schuldig om te voelen. Waar je je ook niet voor hoeft te schamen, zijn de regelmatige bezoeken aan het ziekenhuis voor een infuus om uitdroging te voorkomen.”



,,De psychische steun voor HG-vrouwen na de zwangerschap kan ook nog verbeterd worden. Zij mogen echt veel serieuzer genomen worden. Vrouwen met HG moeten weten dat zij geen enkele schuld hebben aan hun aandoening. Zelfs als je vóór conceptie naar een orthomoleculair therapeut gaat om je mineralen op peil te hebben, kun je nog steeds gevoelig zijn voor extreme misselijkheid.’’

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.