Geen zin in een suffe babyshower? Organiseer een Navajo-blessing

De Blessing Way-ceremonie is oorspronkelijk afkomstig van de Navajostam, maar heeft ook zijn weg gevonden in het westen. De transitie van kinderloze vrouw naar het moederschap wordt gevierd, maar bovenal draait het om het steunen van de aanstaande moeder.

Tijdens zo’n ceremonie zijn alle belangrijke vrouwen in het leven van de zwangere aanwezig: moeder, zussen, nichtjes, vriendinnen - om zo adviezen en ervaringen van vrouw tot vrouw uit te kunnen wisselen over de zwangerschap, bevalling of het moederschap.

,,Maar als de vrouw dat graag wil, kan er natuurlijk ook een belangrijke man in haar leven bij het feest aanwezig zijn’’, vertellen Jessica Besselsen en Rowan Laurentia, die samen Blessing Way-ceremonies organiseren met hun bedrijf Mamaceremonie. ,,Het kan als verrassing worden georganiseerd, maar dat hoeft niet. Meestal vindt het plaats tegen het einde van de zwangerschap, en het duurt zo’n 2,5 uur, bij de zwangere thuis of op een andere uitgekozen locatie’’, aldus Besselsen.

Kracht en liefde voor de aanstaande moeder

Hoe gaat zo’n Blessing Way-ceremonie? ,,We zetten eerst op de locatie de kring op met kussens en decoraties, waar iedereen zich zal verzamelen en waar we een geboortekaars aansteken. Het idee daarvan is dat die kaars alle goede intenties en liefde van de aanwezigen vangt en dat de zwangere die ook weer aansteekt tijdens de bevalling’’, zegt Laurentia.

Quote De baby zal al álle aandacht krijgen na de geboorte. Maar bij de geboorte van een baby wordt ook een moeder geboren

Het maken van een armband en een geometrische plaat met edelstenen, een zogenoemde grid, behoren tot de activiteiten. Voor zo’n armband mag iedere aanwezige een edelsteen uitzoeken met een bepaalde betekenis, en hetzelfde geldt voor de edelstenengrid. ,,Die objecten zijn bedoeld voor de moeder om tijdens de bevalling en in de babytijd bij zich te hebben. Het werken met edelstenen heeft een spirituele kant, maar het is vooral een tool om te verbinden’’, aldus Besselsen.

Magnesiumbadje en bemoedigende woorden

Het mooie van zo’n dag, vond Aïscha de Vroede, die zelf zwanger is en een Blessing Way-ceremonie meemaakte, is dat het alleen om de zwangere draait. ,,Dat is belangrijk, want de vrouw moet in het moeder worden niet over het hoofd worden gezien. De baby zal namelijk al álle aandacht krijgen na de geboorte. Maar bij de geboorte van een baby wordt ook een moeder geboren.’’

Een ander belangrijk element van de Blessing Way is het moment waarop de aanwezigen hun boodschap aan de aanstaande moeder voorlezen. ,,Ik hoorde van iedereen wat ze aan mij waarderen en wat ze aan mij wilden meegeven in mijn transitie naar het moederschap en ter voorbereiding op de bevalling. Onder het genot van een magnesiumvoetenbadje was dat heel ontspannend en een rustgevende ervaring’’, aldus De Vroede.

Van de Navajo's naar Nederland

Hoe is zo’n ceremonie vanuit de Navajo-cultuur in Nederland terechtgekomen? Antropoloog Irene Stengs wijt het aan de ‘fragmentatie van levensloopvieringen’. ,,Een tijd geleden was het duidelijk dat je zou trouwen en daarna kinderen zou krijgen. Nu is dat allemaal niet meer zo vanzelfsprekend, en dus voelen mensen meer de behoefte om zaken als een zwangerschap of bevalling apart te vieren met een babyshower of ander soort viering.’’

Zo’n ceremonie is vooral populair onder mensen die elkaar vinden in hun waarden als spiritualiteit en verbinden en zij die oude rituelen als authentiek en waardevol beschouwen, aldus Stengs. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, stelt ze. ,,Je ziet de ceremonie daarom niet alleen hier, maar overal ter wereld waar mensen de waarde inzien van een Blessing Way. Het is immers een bijzondere manier om het moeder worden te vieren, en dat spreekt veel mensen aan.’’

