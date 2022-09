Getest: Dit is het beste traphekje

Veiligheid, veiligheid, veiligheid, daar draait het om bij traphekjes. Het hekje moet stevig zijn en goed sluiten. Als je kind er tegenaan valt of eraan rammelt, mag het niet openen. Er mogen uiteraard geen onderdelen losraken. Maar gemak is ook belangrijk. Het is prettig als een hekje makkelijk te installeren is en eenvoudig opent en sluit.

De Consumentenbond test traphekjes grondig op veiligheid. Daarnaast wordt ook gekeken naar onder meer het dagelijks gebruik en het installatiegemak. Er zijn in totaal 56 traphekjes getest die verkrijgbaar zijn.

Een traphekje van Safety 1st en een traphekje van BabyDan komen als Beste uit de Test. We beschrijven hier het goedkoopste exemplaar. Een ander traphekje van Safety 1st is de Beste Koop.

Volledig scherm Best getest door de Consumentenbond © Consumentenbond

Dit traphekje van Safety 1st doorstaat alle veiligheidstests, ook de zware botstests. Het is bovendien makkelijk in het dagelijks gebruik. Zo kun je het prima openen met een baby op je arm.

De Safety 1st Pressure fit flat step is een metalen spijlenhekje. Het bestaat uit een deurtje dat scharniert in een frame. Je monteert het met een klembevestiging, maar de bevestigingspunten moeten vastgeschroefd worden. Of met plakstrips, maar vastschroeven is veiliger.

De breedte is slechts 80 cm. Die breedte is uit te breiden tot 101 cm als dat nodig is. Daar moet je dan wel wat extra verlengstukken voor bij kopen. Dit traphekje is overigens erg makkelijk in elkaar te zetten. Let er vóór je het gaat monteren wel op of het hekje past als je plinten hebt.

Volledig scherm De Beste Koop volgens de Consumentenbond © Consumentenbond

Wat betreft testoordeel ontlopen dit traphekje van Safety 1st en de Beste Koop elkaar niet zo veel. Er is wel een duidelijk prijsverschil. Deze Safety 1st Metaal wit traphek/Wall Fix Meta(a)l wit is 15 euro goedkoper dan het exemplaar dat Beste uit de Test is.

Ook dit hekje doorstaat alle veiligheidstests, inclusief de zware botstest. En het is bovendien ook makkelijk in het dagelijks gebruik.

Er is wel een verschil tussen de twee. Dit hekje is niet zo heel makkelijk in elkaar te zetten. Maar wie dat niet zo erg vindt, koopt met de Safety 1st Metaal wit traphek/Wall Fix Meta(a)l wit een hekje met een prima prijskwaliteitverhouding.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.