Gwenny (32) is zwanger van de twaalfde: broertje voor Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax en Alxe

Laatste keer zwanger

Vier letters voor twaalf kinderen. Het aantal combinaties dat nog overblijft is heel beperkt, al houden Gwenny en Marino de naam vanzelfsprekend liever nog even voor zich. Het geslacht maken ze wel al bekend. ,,We zijn in de wolken”, laat Gwenny weten. ,,Het wordt een jongetje. Dat zal de eindstand op 7-5 brengen. Zeven meisjes en vijf jongetjes. Of er nog volgen? Nee hoor. Al van in het begin hadden we de lat op twaalf gelegd. En daar blijven we ook bij. De dag dat we hier met twaalf kinderen rond de tafel zitten, is ons gezin compleet.”