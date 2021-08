Help, mijn kind gaat naar de brugklas! Zo help je je brugpieper het best met deze spannende stap

video Frédérique hoopt dat verdachte (14) snel herenigd wordt met familie, liedje over haar gaat viral

28 juli De 14-jarige jongen die verdacht wordt van de ernstige mishandeling van Frédérique (14) in Amstelveen, moet zo snel mogelijk weer terug kunnen keren in de samenleving. Dat is de wens van het slachtoffer, zegt vader Paul Brink vandaag in een nieuwe verklaring op LinkedIn. ‘Ons gezamenlijk gevoel van eensgezindheid en tolerantie is vele malen sterker en krachtiger dan welke gevoelens van onwetendheid van enkelingen dan ook.’