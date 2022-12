Het laatste dutje afbouwen, hoe doe je dat?

Van drie naar twee naar één slaapje overdag. Je kind maakt in zijn eerste levensjaren veel ontwikkelingen mee, ook op slaapgebied. Maar wanneer bouw je nou dat enige, laatste dutje af? En hoe doe je dat het beste? Somnoloog & GZ-psycholoog Arina de Vries van Praktijk Slaaplekker: ,,Aandacht van ouders is heel belangrijk voor een kind om te kunnen ontspannen. Dit leidt tot lage cortisollevels, wat weer nodig is om tot een goede nachtrust te komen.’’

Wanneer stoppen kinderen helemaal met dutjes?

De Vries: ,,Een goede vraag, maar eigenlijk kun je beter eerst kijken naar de slaapbehoefte van een kind. Dit bepaalt namelijk ook de duur van de dutjes overdag en tot welke leeftijd je kind een dutje nodig heeft. Bij peuters van 1 tot 2 jaar is een slaapbehoefte van elf tot veertien uur, inclusief dutjes, normaal. Kinderen tussen de 3 en 5 jaar slapen meestal tussen de tien en dertien uur per etmaal. Een enorme spreiding dus. Daarom is het belangrijk om te kijken naar hoe de slaapbehoefte wordt verdeeld over 24 uur.”



Hoe bepaal je die slaapbehoefte?

,,Door bijvoorbeeld een week lang een slaapdagboek bij te houden. Hierin noteer je elke dag hoe laat je kind ’s ochtends wakker wordt, wanneer het ’s middags slaapt, hoelang het dutje duurt en hoe laat je kind ’s avonds weer in slaap valt. Zo heb je meestal wel een goed beeld waar je kind behoefte aan heeft.”



En dat is dus voor elk kind verschillend?

,,Dat klopt. Bij baby’s tot 3 maanden zien we dat ze veel dutjes doen, onder andere omdat ze nog niet zo lang wakker kunnen blijven. Vanaf drie maanden zien we meer een ritme ontstaan waarbij ze in het begin vaak drie tot vier dutjes doen. Met ongeveer acht maanden zien we dat baby’s twee dutjes doen en vanaf gemiddeld achttien maanden doen de meeste peuters nog één dutje. Het internationale onderzoek ‘Cross-cultural differences in the sleep of preschool children’ laat zien dat 23,5 procent van de 4-jarigen en 6,8 procent van de 5-jarigen ook nog een dutje doet. Hierbij speelt cultuur een belangrijke rol. In Aziatische landen en landen waar een siësta normaal is, wordt bijvoorbeeld vaker gedut door kinderen.”



Slapen de 4- en 5-jarige kinderen die overdag dutten ’s avonds dan niet slechter?

,,Dat zou je misschien denken, maar niks is minder waar. Dutjes zijn een belangrijk onderdeel van het slaapritme van kinderen. Slaap spoelt als het ware de hersenen schoon, vergelijk het maar met het doorspoelen van je toilet. In de slaap worden ook ervaringen geordend en opgeslagen. Door het schoonspoelen van de hersenen krijgen deze weer de mogelijkheid om goed te functioneren. Denk hierbij aan concentreren, je impulsen beheersen, je emoties reguleren en je geheugen goed laten werken. Wanneer kinderen niet genoeg slapen, dan hebben ze vaak een slechter werkend geheugen en meer moeite met aandacht en concentratie. Ook hebben ze een langere reactietijd en ervaren ze meer negatieve emoties zoals angst en somberheid. Dutjes geven kinderen rust en helpen ze weer opladen. Ook interessant om te vermelden: kinderen die dutten zijn minder geneigd om obesitas te ontwikkelen omdat ze minder behoefte hebben aan snoepen en meer energie hebben om te bewegen.”



Kinderen moeten vanaf 4 jaar naar school. Dan kunnen ze toch geen dutjes meer doen?

,,Jawel hoor. Als ze daar behoefte aan hebben, dan zijn er altijd mogelijkheden. Een kind is vanaf 5 jaar pas leerplichtig, dus als je merkt dat je 4-jarige zoon of dochter ’s middags nog moe is, dan kun je ervoor kiezen om hem of haar in overleg met school alleen in de ochtend te brengen. Overigens hebben de meeste 5-jarigen geen behoefte meer aan een dutje. Ze hebben dan genoeg aan de hoeveelheid slaap die ze ’s nachts krijgen.”



Dus eigenlijk zeg je: laat een kind zo lang mogelijk een dutje doen overdag?

,,Precies. Maar houd daarbij ook rekening met de bedtijd ‘s avonds. CNN publiceerde onlang een artikel over bedtijden die ouders in andere landen aanhouden. In Nederland vinden we een bedtijd van 19.00 uur vaak normaal, terwijl internationaal gezien kinderen tussen de 0 en 3 jaar gemiddeld rond 21.00 uur in bed liggen. Als kinderen bij ons niet goed in slaap kunnen vallen om 19.00 uur wordt vaak het dutje overgeslagen om zo de slaperigheid op te hogen. Dit is alleen niet de juiste oplossing. Door het overslaan van het dutje ontstaat er overmoeidheid en overprikkeling, waardoor het kind misschien wel kan inslapen, maar meer moeite krijgt met doorslapen. Hiermee wordt het slaapprobleem niet opgelost, maar eerder verergerd. Wat dat betreft kunnen we veel leren van de Fransen.”



,,Zij houden het dutje in ere tot zolang het kind er behoefte aan heeft en zetten de bedtijd ’s avonds wat later. Het voordeel is dat er zo meer tijd is om de avond rustiger in te delen en samen door te brengen. De aandacht van ouders is heel belangrijk voor een kind om te kunnen ontspannen. Dit leidt tot lage cortisollevels, wat weer nodig is om tot een goede nachtrust te komen. Ik zou daar zelf dus veel meer op inspelen.”

