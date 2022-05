‘Ik was moeder, juf, werknemer en butler, tot mijn moeder te hulp schoot: dank je mama’

Ook Spanje stopt met genderste­reo­ty­pen in reclame voor kinder­speel­goed: ‘Niet alleen roze voor meisjes’

Spanje wil af van het gebruik van stereotypen in reclame voor kinderspeelgoed. De speelgoedfabrikanten in het land zullen geen advertenties meer maken waarin meisjes bijvoorbeeld alleen met poppen spelen of verzorgende taakjes doen en waarin jongens voor autootjes kiezen. Volgens de Spaanse minister van Consumentenzaken Alberto Garzón moet de reclame van de speelgoedindustrie ‘gelijkwaardiger, meer waarheidsgetrouw en constructiever’ worden.

29 april