Impact van corona te zien in 800 kindertekeningen: ‘Oei, wat is opa klein getekend’

Kim mist eerste weken van haar zoon: ‘Toen ik uit coma kwam vroegen ze of ik wist dat ik bevallen was’

Zijn eerste flesje. Het eerste badje. Omdat ze door corona in coma lag, miste Kim Moors de eerste vier weken van haar zoon Moriez, die nu 9 maanden is. ,,Eerst dacht ik dat ik één nacht had geslapen, maar mijn dikke buik was weg en de keizersnede al genezen.”

19 augustus