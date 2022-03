In dit dorp lopen honderden tweelingen rond

marieke doet pabo ‘Vroeger waren er nog geen vloggende juffen die duizenden leuke ideeën deelden voor enige pinguïns’

Je mag geen appels met peren vergelijken, maar toch denk ik weleens na over hoe anders mijn werk als leerkracht (in opleiding) anno 2022 is, vergeleken met dat van mijn juffen in mijn toen nog eerste klas in 1981.

23 februari