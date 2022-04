Ingrids zoon bleek een pester: ‘Ik had niet verwacht dat hij dit een ander kind aan zou doen’

Schoolkamp geschrapt uit vrees voor escalatie: hoe ging het zo vreselijk mis op deze basis­school?

Groep 8 van de Ichthusschool in Boskoop is ‘opgeheven’. De leerlingen zouden het zo bont hebben gemaakt dat hun meester ziek thuis zit, kamp niet doorgaat en de kinderen voor de rest van het schooljaar opgesplitst zijn over andere klassen. Ouders zijn boos en vinden dat de school steken heeft laten vallen.

12 april