Je zwangerschap op het werk: helft vrouwen volgt wetgeving zwangeren niet op

Stop op tijd met fysiek zwaar werk

Veel zwangere vrouwen hebben zelf geen idee dat hun werk onveilig is. Een voorbeeld is deze verpleegkundige die met 35 weken zwangerschap nog volwassen patiënten tilt en verzorgt. Toch is de richtlijn duidelijk: je mag maximaal 10 kilo tillen en vanaf 20 weken zwangerschap 5 kilo. Niet te lang staan of lopen, afwisselen met zitten. Vanaf week 20 mag je niet langer dan 3 uur per dag staan of lopen. Niet te veel bukken, hurken, knielen of inspannende houdingen aannemen.