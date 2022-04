Juf Marieke: ‘De nasleep van corona zorgt voor grote onrust in het klaslokaal’

Misha (8) uit Oekraïne krijgt les, maar voor veel vluchtelin­gen dreigt tekort aan leraren

Nu steeds meer Oekraïners op drift raken door het oorlogsgeweld groeit de vraag naar docenten om alle vluchtelingenkinderen les te geven. Geen eenvoudige klus, omdat er al een fors lerarentekort is. De hoop is gevestigd op pensionado’s, docenten die extra willen werken en ouders die in Oekraïne ook al voor de klas stonden.

4 april