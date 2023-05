Juf Marieke had vakantie: ‘Maar Juf!Juf!Juf-loos was het niet’

MARIEKE DOET PABOOok al had ik vanwege afstudeerstudieverplichtingen niet echt een compleet relaxte vakantie, van twee wekkerloze weken knapt een mens ook best op. Want meivakantie betekent twee weken geen schriften nakijken om te zien of ze nu echt ‘hij heeft geverfd’ schrijven en niet ‘hij heeft geverft of gevervt’ is.