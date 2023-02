Juf Marieke ontdekt: kinderen lezen graag nutteloze weetjes (zélfs over de penis van een chimpansee)

marieke doet pabo Vroeger werd juf Marieke gepest en was er weinig aandacht voor ‘het groepsge­beu­ren’, nu is dat anders

Toen ik als tienjarige, na drie jaar thuisonderwijs onder de Griekse zon met enkel een broertje als klasgenoot, in een normale groep 7 terecht kwam, was dat niet meteen een sociaal succes. Cognitief kon ik prima meekomen, maar ik had geen handigheid in het ‘groepsgebeuren’. Erg weerbaar was ik niet.

