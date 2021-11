Juf slaat alarm over kwart van haar nieuwe leerlingen: ‘Ze komen in een luier’

Dit maken vrijwilli­gers bij De Kindertele­foon mee: ‘Kind werd aange­spoord uit het leven te stappen’

Vrijwilligers van De Kindertelefoon in Almelo hebben steeds vaker te maken met kinderen die worden gepest. Onlangs was er een piek met gemiddeld bijna 100 gesprekken per dag over dit onderwerp. De verhalen zijn heftig. „Wij noemen in gesprekken met kinderen het beestje altijd bij de naam. Dit kind werd aangespoord uit het leven te stappen.”

