‘Kindboete’ voor moeders nog altijd fors, maar corona geeft hoop

Maar er is meer. ,,In Nederland komt de zogenoemde kindboete volledig voor rekening van moeders, in tegenstelling tot in andere Europese landen’’, vertelt manager Onderzoek & Beleid Anna Okello van Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

Inkomensverlies van wel 46 procent

De kindboete is een veelgebruikte term voor het inkomensverlies waar vrouwen mee te maken krijgen als ze moeder worden. Okello: ,,Uit onderzoek van het CPB blijkt dat het verlies in inkomen voor moeders wel kan oplopen tot 46 procent, zeven jaar na de geboorte van het eerste kind, terwijl er voor vaders geen effect werd gevonden op hun inkomen.’’ Vrouwen gaan in Nederland immers vaak minder werken, stoppen de eerste jaren helemaal met werken, zijn door verlof een tijd uit de running of staan vaker paraat bij zieke kinderen.

Zorgende vrouw en werkende man

Een andere reden voor de kindboete voor moeders is de Nederlandse cultuur, weet Okello. ,,Uit onderzoek blijkt namelijk dat ook sociale normen en opvattingen over de werk-/zorgverdeling tussen vaders en moeders een belangrijke rol lijken te spelen in de inkomensdaling van moeders’’, vertelt zij. Dat je als moeder stopt met werken of minstens minder gaat werken, is in Nederland nog altijd de heersende cultuur waar het moederschap betreft. ,,Het stereotype van de zorgende vrouw en de werkende man is erg hardnekkig. Met beleid waarin je opvang toegankelijker en betaalbaarder maakt bijvoorbeeld, ben je er dus niet’’, aldus Okello.



Hoeveel effect heeft kolven op je werk bijvoorbeeld op je beoordeling en loopbaankansen? En dat je verlof moet nemen voor een ziek kind? ,,Je mag geen negatieve beoordeling krijgen vanwege dit soort factoren, en je mag al helemaal niet ontslagen worden. Volgt er ontslag, dan kun je dit aanvechten. Vanuit de werkgeverskant is het ook zaak om dingen in perspectief te zien, want: wat is een aantal maanden nou in de context van een gehele loopbaan?’’