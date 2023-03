Kinderen krijgen te snel het stempel adhd, vindt deze hoogleraar: ‘Wat heeft je kind eraan?’

Verloskun­di­ge Bea nodigt baby’s uit om te draaien: ‘Het is echt heel leuk hoor’

Verloskundige Bea van der Put (62) is gespecialiseerd in versies bij stuitligging; ze begeleidt geen bevallingen meer, maar gaat door met baby’s draaien. Ook baby Adam krijgt een uitnodiging om in beweging te komen. ‘Hé jochie. Een vreemd paar handen. Gek hè?’