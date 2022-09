Kinderpsychiater: ‘Baby’s zijn evenveel mens als jij en ik’

MARIEKE DOET PABO De eindstreep van de Pabo komt in zicht voor Marieke, en daarna wil ze één ding: terug naar de comfortzo­ne

,,Lieve Marieke, de eindstreep komt al in zicht.’’ Het stond er toch echt. Op een kaartje, dat mijn überattente studiecoach op mijn tafel had gelegd op mijn andere ‘eerste’ schooldag van het jaar. Na een heerlijke lange zomervakantie, waarin de studieboeken echt even achterin de kast waren blijven liggen, mocht ik afgelopen vrijdag zelf weer in de schoolbanken aanschuiven voor het allerlaatste semester van mijn deeltijdstudie aan de Pabo.

14 september