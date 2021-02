Kleuter met een winterdip? 'De pandemie is een extra risico, ook bij kinderen’

Kunstlicht is bij voldoende sterkte (zo’n 10.000 lux) in staat om de circadiaanse klok in het ootje te nemen, zodat je lichaam meer serotonine (het ‘gelukshormoon’) aanmaakt. Twintig minuten per dag spelen, een tekening maken of een boekje lezen voor de lamp is meestal genoeg om de stemming in slechts een paar dagen te verbeteren. Zorg er wel voor dat je een speciale therapielamp gebruikt. Een gewone lamp heeft geen effect.