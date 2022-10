‘Laat bij een scheiding het contact met grootouders niet verstommen’

De wetenschap is eruit: zo kalmeer je een ​​huilende baby het meest effectief

Dat een baby graag opgepakt wil worden als hij of zij huilt weten de meeste ouders wel. Nu toont een nieuwe studie dat ook aan: met je baby rondlopen, gaan zitten en de baby maximaal acht minuten vasthouden voordat je ’m in bed legt lijkt de meest effectieve techniek om een huilende baby in slaap te krijgen.

14 september