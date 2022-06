Let op, er komt een strenge, nieuwe strandvlag bij: bij dubbele rode vlag haalt de politie je uit zee

Moeder Miriam is hit op TikTok met filmpjes over gezinsle­ven: ‘Kind met beperking is geen schande’

Miriam Goudsmit is ‘beroemd’ op TikTok en heeft liefst 65.000 volgers. De 41-jarige moeder en juriste geeft regelmatig een inkijkje in haar gezinsleven. Met vier dochters van wie er eentje meervoudig gehandicapt is, verloopt dat met ups én downs. Ze schetst een realistisch beeld en wil een taboe doorbreken. ,,Het is geen schande als je een kind met een beperking hebt.”

27 mei