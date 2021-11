‘Maak meer baby’s!’ Dit dorp haalt alles uit de kast om meer inwoners te krijgen, maar is het op tijd?

goed opgevoed Yvonne (32) heeft MS en wil graag meer hulp van haar puberzoon: 'Verwacht ik te veel?’

Doe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Yvonne (32) is chronisch ziek en zit in dilemma of het eerlijk is haar puberzoon meer te belasten met huishoudelijke taken.

31 oktober