Mariëls adoptie-ouders sloten haar op in schuurtje: ‘Heb zo hard gegild dat buren de politie belden’

Na coronalock­downs hebben meer gezinnen hulp nodig bij opvoeding: ‘Ouders moeten écht opladen’

Kinderen opvoeden is soms zwaar. Voor sommigen ouders zó zwaar dat ze er wat hulp bij nodig hebben. Al is het maar een paar uurtjes per week. Door corona(lockdowns) is de vraag naar die hulp flink toegenomen, soms zelfs verdubbeld. Maar het aantal vrijwillige hulpgezinnen blijft achter. ,,De ouders moeten écht even opladen.”

7:30