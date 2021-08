Meer zwangeren met corona in het ziekenhuis: ‘Jonge, slanke, witte vrouwen zonder vaccinatie’

,,In het ergste geval wordt hun baby zelfs eerder gehaald, terwijl de moeder aan de beademing op de ic ligt.” Afgelopen week lagen in het UMC Utrecht vier zwangere vrouwen met corona. Een actueel landelijk overzicht is er niet, maar ook in andere Nederlandse ziekenhuizen zijn volgens Bloemenkamp afgelopen weken meer zwangere vrouwen met corona opgenomen, van wie een aantal op de ic.

In Engeland, waar de deltavariant van het coronavirus eerder dominant werd, is die trend al langer te zien. Dat zwangeren met corona meer risico lopen om ernstig ziek te worden, werd dit voorjaar ook in Nederland duidelijk. Uit nieuwe cijfers blijkt nu dat de deltavariant van het virus zwangere vrouwen nog vaker ernstig ziek maakt. Tijdens de eerste golf was 24 procent van de Britse zwangeren die in het ziekenhuis werd opgenomen er zo slecht aan toe, dat zij onder meer zuurstof nodig hadden of op de ic belandden. Bij de deltavariant loopt dat percentage op tot 45 procent. In Engeland werden vorige week ongeveer 200 zwangere vrouwen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen.

Vaccinatiegraad

99 procent van de Britse zwangeren die in het ziekenhuis werd opgenomen, was niet gevaccineerd. ,,In Nederland zien wij hetzelfde beeld’’, zegt Bloemenkamp. Hoe hoog de vaccinatiegraad onder zwangeren in Nederland is, is niet bekend. Sinds mei adviseert het RIVM alle Nederlandse vrouwen die zwanger zijn om zich wel te laten vaccineren. De mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna zijn voor zwangeren en hun ongeboren kind veilig en effectief bevonden.

Lees onder het informatieblokje verder over de risico's en Bloemenkamp roept zwangere vrouwen op zich te laten inenten. ‘Als je naar het vaccin kijkt, weten we dat het effectief is, dat het veilig is.’

