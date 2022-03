Met je kind praten over oorlog: ‘Kunt ze niet tegen werkelijkheid beschermen’

Kinderen maken zich net als volwassenen zorgen over de oorlog in Oekraïne. Wat merken jullie daarvan?

,,Wij krijgen veel vragen van ouders. Via mail, maar ook in reacties op de website of op sociale media. Kinderen willen weten hoe het nu moet met alle vluchtelingen. Waar moeten ze wonen? En wat als gevluchte kinderen hun ouders kwijtraken? Wij baseren ons ook op de signalen van de Kindertelefoon, die per dag 30 tot 40 telefoontjes over de oorlog krijgt. Kinderen vragen of de bom gaat vallen en of de oorlog ook hier komt. Goed dat kinderen de Kindertelefoon weten te vinden, maar het allerbelangrijkste is dat ze met vragen bij hun eigen ouders terechtkunnen.’’