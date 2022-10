‘Na de scheiding pakte ik eindelijk mijn vaderrol op’

Toen zijn relatie op de klippen liep, besefte Lander (34) dat het tijd was om zijn vaderrol anders in te vullen. Hierdoor versterkte zijn band met Lionel (2,5) en kon Lander zijn eigen opvoedingsstijl ontwikkelen, wat niet altijd evident is als slechthorende. Ondanks zijn jonge leeftijd anticipeert Lionel daar perfect op: ,,Hij herhaalt een woord tot ik het begrijp, wel tien keer als het moet.”

Het gezin • Lander Vanderstraeten-Sintobin (34)

• Lionel (2,5, houdt van zwemmen, fietsen, spelen)

Lander: ,,De eerste maanden na Lionels geboorte bleef ik op een afstand van hem en zijn mama, omdat ik de hechte band tussen hen niet wou verstoren. Mijn ex gaf borstvoeding en was overdag voortdurend met Lionel en het huishouden bezig, terwijl ik me op mijn werk stortte. Ik was te weinig betrokken en ook toen Lionels mama na negen maanden weer aan de slag ging op haar werk, ging ik zo door. Het was fout en dat heb ik te laat ingezien. Lionel was net een jaar toen zij onze relatie beëindigde.”

Hoe heb je sindsdien het vaderschap ingevuld?

,,Ik heb een eigen softwarebedrijf met personeel en ineens moest ik ook een zoon grootbrengen én een huishouden runnen in mijn eentje. Natuurlijk was dat heftig, maar ik heb nooit overwogen om mijn rol niet ten volle op te nemen. Integendeel: ik was vastberaden om voortaan juist meer aanwezig te zijn in het leven van mijn kind. Lionel woont de helft van de tijd bij mij. Ergens ben ik wel dankbaar dat het zo gegaan is. Verschillende vrienden van mij betreuren dat hun vader ‘altijd aan het werk’ was. Dankzij mijn scheiding heb ik op tijd beseft dat het ook anders kan.”

Wist je hoe je het zou aanpakken na een jaar toekijken aan de zijlijn?

,,Voor alles zijn er opleidingen en diploma’s, maar voor opvoeden niet. Ik heb me vaak afgevraagd waarom het geen vak is op school. Gesprekken met mijn ouders, zus en vrienden met kinderen hielpen me een eigen opvoedingsstijl te ontwikkelen.”

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van die stijl?

,,Misschien vind je de vergelijking vreemd, maar dankzij mijn labrador weet ik hoe belangrijk het is om consequent te zijn. Een ‘nee’ is bij mij echt een ‘nee’. Bovendien zit Lionel nu zelf in de nee-fase. Maar sommige zaken moeten gewoon gebeuren. Ik vraag hem niet óf hij in het bad wil, wel wat hij éérst wil: in bad gaan of eten. Ik kom hem ook tegemoet: wil hij met me spelen terwijl ik kook of wil hij nog langer in het zwembad blijven wanneer het tijd is om naar huis te gaan, dan antwoord ik dat ik dat ook heel graag wil, maar dat het niet kan en waarom.”

,,Waar ik bewust aan werk is zijn zelfvertrouwen, een basisvoorwaarde voor geluk. Elke ochtend kijken we samen in de spiegel. Als hij iets probeert maar er niet meteen in slaagt, dan laat ik hem prutsen tot hij zelf om hulp vraagt. Ik neem het hem niet uit handen, want dan lijkt het alsof hij mij voor alles nodig heeft. De dag voor zijn eerste schooldag ben ik nog vlug een andere boekentas gaan halen, toen ik merkte dat hij het tasje dat we lang voordien hadden gekocht niet zelf open kreeg. Dat ik het zo aanpak, heeft misschien met mijn slechthorendheid te maken. Van kleins af wou ik bewijzen dat ik zoals alle anderen ben, dat heeft mijn karakter gevormd.”

Hoe communiceren jullie met elkaar?

,,Lionel en ik maken visueel contact om te praten. Ik gebruik geen gebarentaal, maar kan liplezen en hoor klanken dankzij mijn hoorapparaten. Soms begrijp ik zijn gebrabbel niet, maar mijn moeder die wel perfect hoort ook niet (lacht). Het mooie is dat hij ondanks zijn jonge leeftijd al anticipeert op mijn slechthorendheid: hij wijst dingen aan en herhaalt een woord tot ik het begrijp, wel tien keer als het moet.”

Valt de scheiding hem zwaar, denk je?

,,Voorlopig niet, maar ooit volgen de vragen. Wacht ik dat moment af of begin ik er zelf al over? Ik had het liever anders gewild en dat heb ik in een brief naar hem geschreven. Mocht ik er morgen niet meer zijn — elke dag kan je laatste zijn —, dan wil ik dat Lionel de kans krijgt om beide kanten van ons verhaal te kennen. Er staan ook levenslessen in, maar het belangrijkste staat onderaan: ga vooral je eigen weg, volg je dromen en je gevoel.”

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens geeft advies voor gescheiden ouders: ,,Blijf herhalen dat je van je kind houdt” ,,Een absolute prioriteit bij een scheiding is dat beide ouders hun kind stabiliteit, zekerheid en liefde geven. Zodra het besef over de scheiding komt, ontwikkelt een kind een angst dat papa of mama hem ook zullen verlaten. Wat ik Lander en andere gescheiden ouders dus adviseer is om vaak genoeg te herhalen dat ze van hun kind houden. Een sterke band met beide ouders is onontbeerlijk. Verdwijnt één van hen uit beeld, is dat een ramp.” ,,Wanneer vertel je wat? Tot een kind vijf is, kan het complexe zaken zoals een scheiding niet begrijpen. Meer dan de praktische kant hoef je niet uit te leggen. Drie- en vierjarigen hebben veel fantasie en zien zichzelf als oorzaak als ze te veel informatie krijgen. Tussen zes en acht jaar leert een kind zelfstandig denken en voelen, maar daardoor wordt vaak overschat wat het al kan begrijpen. Tussen negen en elf zijn de hersenen in staat om de reden voor een scheiding of een bepaalde regeling te begrijpen. In die fase krijg je te maken met strenge rechters die zwart-wit denken: ‘Papa of mama is stout.’ Let op deze leeftijd goed op tekenen van stress: angsten en boosheid komen aan de oppervlakte in de vorm van andere slaap- en eetpatronen. Tieners gaan mee in het denken van een volwassene en begrijpen dat een verhaal meerdere kanten heeft. Heb je in het verleden onwaarheden over de scheiding of de andere ouder verteld, dan krijg je nu mogelijk wel de rekening gepresenteerd.”

