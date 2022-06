‘Naar een museum gaan in plaats van pretpark geeft een kind betere kans op succesvolle carrière’

Uw vakgebied in maximaal honderd woorden?

,,Ik doe onderzoek naar rol die de familie speelt in het vergroten of verkleinen van sociale ongelijkheid. Om daar goede inzichten in te krijgen maak ik gebruik van kennis uit veel verschillende vakgebieden. Dat zijn onder andere de deelvakgebieden in de sociologie, de pedagogiek, demografie, de rol van de overheid en economie. Ik probeer bruggen te slaan tussen deze vakgebieden onder andere door belangrijke inzichten en onderzoeksmethoden uit deze gebieden te integreren en door te proberen de wetenschappers dezelfde taal te laten spreken over een onderwerp.’’