Nicole (33) kreeg na 24 uur bevallen spoedkeizersnede: ‘Het was teleurstelling op teleurstelling’

Ze kan haar geluk niet op als ze begin 2021 zwanger raakt. Voor Nicole Kösters (33) was het allesbehalve vanzelfsprekend een kind te krijgen met haar vriend Jelle. Terwijl zij haar kinderwens niet meer kon negeren, twijfelde hij of hij kinderen wilde. De twee gaan even uit elkaar en besluiten er dan samen voor te gaan.

De zwangerschap verloopt voorspoedig, Kösters geniet ervan: ,,Ik was trots en benieuwd naar het minimensje in mijn buik.” Omdat ze zwangerschapsdiabetes heeft moet ze op dieet om haar bloedsuikerwaarden onder controle te houden. ,,Gedurende de hele zwangerschap lag ons kindje voor op groei, tot de 37 weken echo, toen was er een afbuiging te zien. Hierop besloten de artsen dat ik bij 38 weken zwangerschap ingeleid zou worden.”

Niet onbezorgd

Kösters is blij met de inleiding, want ze is een doemdenker: ,,Mijn vriendinnen Maira en Desiree werken op de verloskamers, dus ik weet wat er mis kan gaan. In 2018 is het zoontje van mijn vriendin plotseling overleden toen hij net een jaar oud was. Hierdoor besef ik hoe kwetsbaar het leven is en ben ik niet onbezorgd.” Ze wordt opgenomen in het ziekenhuis, vergezeld door haar vriend én vriendinnen om haar te steunen. Er wordt een ballonkatheter ingebracht die moet zorgen voor ontsluiting. ,,Het kan dan gerust nog dagen duren, dus een uur later ging ik met Maira koffie halen in het restaurant. Daar kreeg ik ineens kramp; de bevalling was al begonnen.

Tegen de avond worden de weeën heftiger. Ze heeft drie tot vier centimeter ontsluiting en de ballonkatheter wordt verwijderd: ,,Ik kreeg een spuit met slaapmiddel, zodat ik me ’s nachts kon opladen voor de volgende dag. Dan zouden ze mijn vliezen breken en zou ik wee-opwekkers krijgen.” Het klinkt als een goed plan, maar die nacht vliegt Nicole tegen het plafond van de pijn: ,,Ik heb de artsen gesmeekt om een epiduraal maar die wilden ze niet geven; ze waren bang dat een ruggenprik de krachtige weeën zou afvlakken.”

Eindelijk een ruggenprik

,,Mijn ontsluiting bleef hangen op drie tot vier centimeter, dan voelde niet fijn. Ik was verdrietig dat ik geen pijnstilling kreeg; voelde me ongehoord. Om 05.00 uur kreeg ik eindelijk een ruggenprik. Halleluja, wat was dat fijn: even slapen.” In de ochtend breken ze haar vliezen. Omdat haar bloeddruk stijgt en ze koorts krijgt, wordt er urine en bloed afgenomen. ,,Vanaf dat moment zat alles tegen: ik had een zwangerschapsvergiftiging en ik testte positief op GBS (groep-B-streptokok), wat gevaarlijk kan zijn voor het kindje. Ik moest meteen aan de antibiotica en de baby zou na de geboorte een antibiotica-infuus krijgen.”

Kösters voelt zich ellendig: ze is doodop, heeft hoge koorts en haar ruggenprik begint uit te werken: ,,Het was teleurstelling op teleurstelling.” Omdat de bevalling niet voorspoedig verloopt, gaat ze in gesprek met de verloskundige om een nieuw plan te maken. ,,Een keizersnede vond ik eng, maar ik wist dat het inmiddels de beste optie was. Samen besloten we ervoor te gaan. Ze zei: over een uur heb je je dochter in je armen.”

Nooit meer onbezorgd

Haar vriendinnen en geboortefotograaf mogen mee de O.K. op. ,,Je wordt op de operatietafel gelegd en er komt een groot zeil voor je borst. Mijn vriend Jelle zat bij mijn hoofd. Ik probeerde mijn gedachten te verzetten en niet na te denken over wat er aan de andere kant van het doek gebeurde. Gelukkig ging het snel: we zagen het hoofdje van de baby uit mijn buik komen en daarna werd ze voor ons neergelegd. Het was onwerkelijk dat het meisje dat al die tijd in mijn buik zat, nu eindelijk was geboren. We waren in de wolken; onze dochter Pip was er!”

Het meisje heeft een goede start en de spanning valt van Kösters af: ,, Mijn ene vriendin pakte haar aan, mijn andere vriendin stond klaar bij haar bedje. Ik was zo blij dat het goed was afgelopen.” Haar vriendinnen blijven bij haar en na drie nachten mogen ze naar huis. Vanwege het antibiotica-infuus krijgt Pip thuis drie keer per dag kinderthuiszorg. Ze vindt het geweldig dat ze moeder is, maar spannend blijft het elke dag: ,,Ik ben altijd bezig met of het wel goed gaat met Pip; ik ben geen dag meer onbezorgd geweest.” Kösters is blij dat ze een spoedkeizersnede heeft gekregen, het was in haar geval de juiste keuze: ,,De 24 uur bevallen vond ik verschrikkelijk, de keizersnede en het herstel ervan is me alles mee gevallen: het was een verlossing.”

