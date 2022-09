Nieren van Tess (1) werken maar voor 5 procent, maar het is de strohalm voor ouders: ‘Ze is altijd vrolijk’

Daddy Issues Maarten: ‘Op de negenmaan­den­beurs knapte er iets, álles draait altijd om de mama's’

In de serie Daddy issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week Maarten, die zich ergert aan het feit dat babyproducten zich alleen richten op moeders.

5 augustus