Niet veilig gehecht aan je ouders; dat ervaart zo'n 35 procent van de Nederlanders

Waarom is een veilige hechting zo belangrijk?

,,Hechting gaat over de eerste invloeden die we zowel fysiek als emotioneel mee­krijgen van onze opvoeders. De eerste duizend dagen van een kind zijn daarbij essentieel. Iemand die veilig gehecht is, treedt met vertrouwen de wereld tegemoet. Is aan die basisbehoefte niet voldaan, door bijvoorbeeld te weinig aandacht of een onvoorspelbare thuissituatie, dan kan een kind niet goed hechten aan de ouders. Zo’n 35 procent van de Nederlanders is onveilig gehecht. Dat uit zich in een verminderd vertrouwen in jezelf en de wereld om je heen.’’