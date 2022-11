Nina en Suzanne kregen kinderen dankzij zaaddonor Leon. Ze lijken lang niet de enigen. ‘Achteraf gezien heb ik veel rode vlaggen genegeerd’

,,Achteraf gezien heb ik veel rode vlaggen genegeerd. Ik wilde niets liever dan een kind en hij kon dat mogelijk maken. Ik had een roze bril op en was simpelweg naïef”, zegt Suzanne (achternaam bekend bij de redactie). Ze is de moeder van een zoon en een dochter, beiden afkomstig van een spermadonor. Suzanne leert Marijn van Dijk, één van de aliassen van Leon, kennen via internet.

,,Ik heb een psychiatrisch verleden en wilde daarop niet worden beoordeeld worden door een kliniek. Daarom besloot ik zelf op zoek te gaan naar een spermadonor online. Via een oproep raakten we met elkaar in contact en spraken we elkaar ruim twee maanden via e-mail. Het was fijn om te merken dat we op één lijn lagen qua verwachtingen. Hij kwam heel betrokken over en reageerde altijd snel en zeer uitgebreid.”

In zijn oproep staat dat Leon twee eigen dochters en vijf donorkinderen heeft. Suzanne zou zijn zesde en laatste zijn. ,,Ik besefte wel dat hij hierover kon liegen, omdat het niet te controleren valt. Ik heb hem om bewijs gevraagd dat hij geen soa’s had en om zijn ID-kaart. Daar stond een andere achternaam op, maar de voorletters kwamen wel overeen. Ik begreep wel dat hij niet met zijn echte achternaam op internet wilde.”

Tekst gaat verder onder het kader

Hoe is massadonatie mogelijk? Hoe kan het dat een man als Leon tientallen en mogelijk zelfs honderden kinderen heeft verwekt? Ties van der Meer, voorzitter van stichting Donorkind, legt uit: ,,Begin jaren 90 werd er een richtlijn opgesteld waarmee het aantal kinderen per donor op 25 werd gemaximaliseerd. Inmiddels bestaat er een landelijk standpunt dat de sperma van een donor voor maximaal twaalf vrouwen mag worden gebruikt. Klinieken dienen hierop te handhaven, maar het systeem is zo lek als een mandje”, zegt Ties van der Meer, voorzitter van stichting Donorkind. ,,Er ontbreekt namelijk een landelijke registratie, waardoor donoren alleen in Nederland al bij meerdere fertiliteitsklinieken tot dat maximum kunnen gaan. Uitsluitend de gegevens van de moeders worden geregistreerd en de zaaddonoren kunnen hun gang gaan. Daarnaast geldt de desbetreffende wetgeving alleen op de behandeling met spermadonor in een kliniek. Wat er buiten de klinieken gebeurt is volledig onzichtbaar. Dan is het slechts een kwestie van iemand op zijn blauwe ogen geloven als hij zegt ‘maar’ vier andere moeders te hebben geholpen.”

Geen eigen foto’s

Het valt Suzanne ook op dat hij uitsluitend foto’s van zichzelf als baby en foto’s van zijn dochters stuurt. ,,Vijf minuten voordat hij langs zou komen stuurde hij een foto van zichzelf. Ik weet nog dat ik dacht: ‘oh nee, wat haal ik in huis’, maar ik vertrouwde hem toch. Ons contact was goed en hij kwam zijn afspraken na. Toen mijn eerste poging uitmondde in een miskraam was hij erg begripvol en betrokken. Tegelijkertijd vertelde hij veel vreemde verhalen en voelde ik onbewust aan dat een en ander niet klopte.”

Quote Ik trok zijn verhaal wel in twijfel, maar vond het aan de andere kant ook geen probleem als het wat meer vrouwen zouden zijn Nina

Online leert ze Nina (achternaam bekend bij de redactie) kennen, die ook dankzij Leon moeder is geworden. Leon doneert bij hen thuis - zonder tussenkomst van fertiliteitsklinieken. Voordat hij eerder dit jaar, jong, overlijdt aan slokdarmkanker overhandigt hij zijn familie een lijst van vrouwen aan wie hij heeft gedoneerd, vertellen de vrouwen. Nina en Suzanne zijn twee van hen.

Nina heeft een zoon met zaaddonor Leon. ,,Ik heb PCOS, een aandoening waardoor natuurlijk zwanger raken lastiger kan zijn. Bij het fertiliteitscentrum zou ik allereerst aan de hormonen moeten om mijn eisprong te stimuleren, was er een wachttijd van twee jaar en had ik niet de mogelijkheid om kenmerken voor een donor door te geven. Daarom besloot ik zelf op zoek te gaan naar een geschikte spermadonor.”

Ze leert Leon kennen via een website voor wensouders. Als een bevriend lesbisch stel dankzij Leon zwanger raakt en een goede ervaring met hem heeft, besluit ze hem ook om hulp te vragen. ,,We hebben een tijd gemaild en gebeld en ons contact was goed. Hij liet aan mij weten dat hij bij vier andere vrouwen in Zwolle had gedoneerd, ik zou de vijfde zijn. Ik trok zijn verhaal wel in twijfel, maar vond het aan de andere kant ook geen probleem als het wat meer vrouwen zouden zijn.”

Ze spreken af dat Leon bij haar langskomt als ze een eisprong heeft, zodat Nina daarna zichzelf kan insemineren. ,,Die avond kreeg ik een ander beeld van hem. Hij zou ‘s avonds langskomen, maar dat werd uiteindelijk midden in de nacht. Hij weigerde om zijn mondkapje af te zetten, ook toen ik vroeg of ik zijn gezicht wat beter mocht zien. Hij gebruikte zijn zieke oma als excuus.”

Quote Dit kan niet waar zijn, dacht ik alleen maar. Ik wilde hem ooit aan de kinderen voorstel­len als zij daar klaar voor zouden zijn

Facebookgroep voor moeders van Leons kinderen

Nadat Suzannes eerste kindje is geboren, komt ze achter het bestaan van een Facebookgroep voor vrouwen die kinderen hebben van donor Leon. Oftewel, ‘haar’ Marijn van Dijk.

Leon gebruikt al jarenlang verschillende aliassen. Er circuleert op internet één foto van hem in zaalvoetbaltenue die hij naar iedereen stuurt. ,,De oprichtster van deze Facebookpagina wist al een paar jaar dat Leon loog over de omvang van zijn spermadonaties. Ze richtte de groep op zodat halfbroertjes- en zusjes de mogelijkheid zouden hebben om via die weg met elkaar in contact te komen op den duur.” Inmiddels zit de groep op tachtig leden met kinderen variërend van 0 tot 14 jaar, maar volgens Suzanne ligt het daadwerkelijke aantal kinderen naar schatting al ver boven de vierhonderd.

Langzaam komt Suzanne erachter dat Leons verhaal meer onwaarheden bevat en ze besluit hem hiermee te confronteren. ,,Ik wilde graag nog een tweede kindje van hem, zodat mijn beide kinderen dezelfde biologische vader hebben. Ik keurde zijn acties niet goed, maar door onze gesprekken kon ik wel beter begrijpen waar zijn gedrag vandaan kwam. Daardoor voelde het voor mij oké om voor de tweede keer via hem zwanger te raken.”

Leon ligt in het hospice

In april dit jaar krijgt Suzanne een appje van een andere moeder die ook twee kinderen heeft van Leon. Er staat dat Leon slokdarmkanker heeft en op sterven ligt. ,,Mijn nekharen ging overeind staan. Dit kan niet waar zijn, dacht ik alleen maar. Ik wilde hem ooit aan de kinderen voorstellen als zij daar klaar voor zouden zijn. Het idee dat dit niet meer kon, vond ik erg moeilijk.”

Nina: ,,Ik kreeg het nieuws te horen van een andere moeder. Zij was benaderd door de broer van Leon die zijn telefoon had overgenomen. Blijkbaar had Leon hem een lijst overhandigd van alle vrouwen aan wie hij heeft gedoneerd. Zo kwam de bal aan het rollen.”

Suzanne heeft telefonisch contact met de broer van Leon. ,,Zijn familie wist tot een week voor zijn overlijden niks van de omvang van zijn donaties. Op het moment van zijn overlijden waren er zelfs nog twee of drie vrouwen van hem in verwachting.” De uitvaart van Leon wordt online uitgezonden, zodat Suzanne, Nina en andere moeders dit bij kunnen wonen. ,,Leon bleek uit een strenggelovig gezin te komen en jarenlang met zichzelf in gevecht te zijn geweest. Het horen van deze verhalen zorgde bij mij voor compassie en hielp bij het verwerken.”

Stoppen met zoeken

,,Het is nu een afgerond verhaal wat ik ook aan mijn kinderen kan vertellen”, zegt Suzanne. ,,Ik weet niet in hoeverre ik alle details met ze zal delen, maar ik hoef in ieder geval niet meer bang te zijn dat er nog veel meer halfbroertjes en -zusjes bij zullen komen of dat hij zijn afspraken niet na gaat komen. Ik heb het gevoel dat mijn kinderen een deel ellende bespaard is gebleven.”

,,Als er vrouwen zijn die hem niet meer kunnen bereiken of nog denken dat ze hem aan hun kinderen kunnen voorstellen, dan wil ik dat zij weten wat er is gebeurd. We zullen nooit meer het hele verhaal weten, maar we kunnen samen een boel vragen beantwoorden. Ik hoop ook dat dit verhaal een waarschuwing is voor vrouwen die nu bezig zijn met het traject om alleen moeder te worden. Zo zit deze wereld in elkaar.”

Herken jij je in de verhalen van Nina en Suzanne? Je kunt contact opnemen met Suzanne via dit mailadres: massadonorbrusjes@outlook.com

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.