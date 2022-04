Oma Cobi accepteert niet dat kleinkinderen zo plots uit haar leven verdwenen

Ouders zetten kleine kinderen steeds vaker voor tv of schermpje: ‘Als je je bord leeg eet, mag je op de iPad’

Ouders gebruiken de tv, tablet of smartphone steeds vaker als middel om hun kinderen te belonen of rustig te krijgen, blijkt uit nieuw onderzoek naar het mediagebruik onder jonge kinderen (0 tot 6 jaar). Hoogleraar mediaopvoeding Peter Nikken is bezorgd.

25 maart