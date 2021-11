Onderzoek: kinderen vinden les op afstand en gebrek aan contact zwaar in coronatijd

Podcast ‘Ik ken veel monogame relaties waarin iedereen vreemdgaat’

In de laatste aflevering van het eerste seizoen van de podcast Over de Liefde van het AD gaat columnist Debby Gerritsen op zoek naar de liefde met haar vriendin Elles en maakt ze de balans op. Wat heeft ze geleerd over de liefde? Alle geïnterviewden komen nog eens aan bod: Kaouthar Darmoni over zelfliefde en sisterhood, Linda Duits over de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie, Saskia Noort over daten en single-zijn, Eveline Stallaart over open relaties en monogamie en Milou Deelen over seks en seksueel vrij zijn. Wat waren hun belangrijkste lessen? Elles: ‘Iedereen worstelt met het ‘perfecte plaatje’.

