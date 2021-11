‘Ontbijtgewoontes achterstandskinderen laten te wensen over’

Zo eet 86 procent van de kinderen uit de hoogste sociale klasse het ontbijt aan tafel, terwijl dat maar bij 45 procent van de kinderen van lager opgeleide en armere ouders het geval is. Bijna de helft van de achterstandskinderen eet het ontbijt zelfs dagelijks op de bank. En het leeuwendeel van deze groep zit tijdens het ochtendmaal dan voor de tv of kijkt op een telefoon of tablet.

Vandaag geeft NSO in de Rotterdamse Kuip het startsein voor de ontbijtweek. Bijna 500.000 kinderen uit heel Nederland ontbijten deze week een keer op school om meer te leren over het belang van een gezond ontbijt als goede start van de dag.

Quote Als je alleen op de bank voor de tv eet, heb je niet door dat je eet en wanneer je vol zit Kennisspecialist voeding en gezondheid Linda van Zonsbeek

Het goede nieuws daarbij is dat bijna alle kinderen (96 procent) in Nederland dagelijks starten met een ontbijt. ,,Maar hoe we ontbijten is bijna net zo belangrijk als dat we ontbijten”, stelt voedingskundige Linda van Zonsbeek. Zo is een gezamenlijk moment aan tafel goed voor de ontspanning aan het begin van een nieuwe dag. ,,En als je alleen op de bank voor de tv eet, heb je niet door dat je eet en wanneer je vol zit.”

Motor op gang

Ontbijten is ook gezond, aldus Van Zonsbeek. ,,Of het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, is moeilijk te zeggen, maar ontbijten is wél goed voor je lichaam. Je motor kan op gang komen. En het voorkomt, doordat je al een vol gevoel hebt van het ontbijt, dat je later op de dag gaat snacken.”

Door de pandemie is de woonwerk-balans volledig veranderd. Ouders zijn meer thuis en daardoor ontbijten vier op de tien gezinnen vaker met elkaar, blijkt ook uit de Ontbijtmonitor van NSO. De meeste kinderen hebben ruim een uur de tijd tussen opstaan en vertrek naar school. In dat uur wordt gemiddeld 19 minuten besteed aan het ontbijt.

Wat werken kinderen dan naar binnen? Brood wordt verreweg het meest gegeten op een schooldag (77 procent). Pap, yoghurt en kwark zijn met 33 procent veel minder populair bij kinderen dan brood of graanproducten. Fruit bij het ontbijt is niet populair, en groenten al helemaal niet. Van de kinderen die wél fruit eten, gaan de meesten voor een appel, een peer of een banaan.

Het kleine groepje kinderen dat niet ontbijt, heeft simpelweg ’s ochtends geen honger, geen zin of geen tijd.

