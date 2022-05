Op deze school gymmen ze áltijd buiten, zelfs als het regent: ‘We willen geen watjes van ze maken’

Koningsdag Games zijn (soms) veel waard, wees geen keiharde onderhande­laar en meer vrijmarkt­tips

Woningsdagen: daar doen we niet meer aan. Corona hebben we uitgezwaaid en dit jaar kunnen we op Koningsdag feesten, koekhappen, de vrijmarkt op, polonaise dansen op straat en voor zachte prijsjes heel veel spullen kopen. Gaat jouw kind met zijn spaarpotje de vrijmarkt op om speelgoed te zoeken? Let dan hier op.

27 april