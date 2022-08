Opa en oma steeds kleiner op kindertekeningen in coronatijd: 'Géén goed teken'

Twee mama's, een homo-opa en 'sperm­pa': in deze kinderboe­ken zijn de ouders homo of lesbisch

Moeders die nog liggen te slapen, een vader die gaat trouwen met zijn vriend of een ontmoeting met je donorvader die tegenvalt - in kinderboeken wordt het roze ouderschap steeds vanzelfsprekender, zonder dat er de nadruk op ligt. In deze Prideweek tipt kinderboekenrecensent Jaap Friso boeken waarin het volstrekt normaal is dat kinderen bij ouders van hetzelfde geslacht opgroeien.

4 augustus