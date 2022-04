Overgrote deel zwangeren bevalt in het ziekenhuis: ‘Kan traumatische ervaring zijn’

Blanco je bevalling ingaan? Dat kan. Maar kennis over wat je te wachten staat kan de ervaring een stuk prettiger maken - daarom zet de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) de feiten op een rij om teleurstelling, onbegrip of zelfs een trauma te voorkomen.

Goede en eenduidige informatie voor de zwangere vrouw rondom zwangerschap en bevalling is van groot belang om samen met haar keuzes te maken, zegt de KNOV. Daar sluit de NVOG, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie, zich bij aan. Daarom zetten zij de feiten en cijfers van 2020 op een rij.



In Nederland startte in 2020 90 procent van de zwangeren bij de verloskundige, en uiteindelijk werd 57 procent van alle baby’s in dat jaar geboren in de handen van de verloskundige.

Vrouwen die van hun eerste kindje bevallen, doen dat waarschijnlijk in het ziekenhuis: 83 procent bevalt uiteindelijk van haar eerste kindje onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. Dat is goed om te weten, zegt Astrid Vollebregt, voorzitter van de NVOG. ,,We zijn blij dat vrouwen in Nederland kunnen kiezen met wie en waar zij het liefste bevallen. In de praktijk zien we dat het overgrote deel van de zwangeren uiteindelijk wordt overgedragen aan het ziekenhuis. We weten dat zo’n onvoorziene overdracht veel stress kan veroorzaken. Wij vinden dat zorgwekkend, omdat dit kan leiden tot een negatieve of zelfs tot een traumatische bevallingservaring. De kersverse moeder had het zich immers heel anders voorgesteld.”

Het graag thuis willen bevallen betekent dus nog niet dat het ook zo kan lopen, merkt Vollebregt op. ,,Wij merken dat er in Nederland een beeld heerst dat de meeste vrouwen met hun eigen verloskundige thuis bevallen en dit kan een gevoel van falen veroorzaken bij vrouwen bij wie dit niet het geval is.”

Aantal thuisbevallingen gestegen

De verwachtingen helder hebben is dus belangrijk. Bijna elke zwangere begint bij de verloskundige, maar de werkelijke bevalling kan bij een andere zorgverlener plaatsvinden. Dat zegt overigens niets over de betrokkenheid van de verloskundige. De gynaecoloog kan verantwoordelijk zijn, maar in de gehele bevalling geen rol hebben gehad, zegt Tim de Kroon van de KNOV. Aan de andere kant kunnen de cijfers een zwangere ook wat vertrouwen geven, aldus Kroon. Het aantal thuisbevallingen is in 2020 namelijk sinds jaren weer gestegen, en bijna 25.000 zwangere vrouwen (14,6 procent) zijn dat jaar thuis bevallen. ,,Als je graag thuis wil bevallen kan dat cijfer je geruststellen: duizenden vrouwen hebben dat ook gedaan en je bent niet de enige met die wens.”

Stel de volgende drie vragen bij een bezoek aan de zorgverlener om teleurstelling te voorkomen, tipt de NVOG:

- Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op mijn zwangerschap en bevalling?

- Wat zijn mogelijke scenario’s in de zwangerschap en bij de bevalling en hoeveel kans loop ik daar op?

- Wat past het beste bij mij en bij mijn situatie?



De cijfers op een rijtje:

- In 2020 zijn 161.699 vrouwen bevallen van in totaal 164.234 baby’s.

- 90 procent van de zwangere vrouwen start haar zwangerschap in de eerste lijn onder verantwoordelijkheid van een verloskundige.

- 83 procent van de vrouwen die voor het eerst een kindje krijgt bevalt uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog in het ziekenhuis.

- 57 procent van alle baby’s wordt geboren in de handen van de verloskundige.

- In 2020 bevielen bijna 25.000 zwangere vrouwen (14,6 procent) thuis.



