Pesthulp ook buiten school nodig: ‘Boa of wijkagent kan actieve rol oppakken’

wetsvoorstel Frankrijk wil pesters op school zwaar straffen: maximaal 45.000 euro boete of tien jaar cel

Pesten op school wordt in Frankrijk in de toekomst wellicht bestraft met boetes tot 45.000 euro. Zelfs een celstraf tot tien jaar behoort tot de mogelijkheden in een wetsvoorstel dat het lagerhuis van het Franse parlement woensdag heeft aangenomen.

1 december