Proeven van het leven én werken aan je toekomst: tussenjaar maakt je vaak rijker en wijzer

Van ’n schutting tussen de jongens en meisjes tot in pyjama naar school: opa, dochter en kleinkind over 100 jaar dorps­school

LIEROP - Tijden veranderen, ook op een school van 100 jaar. Tessa van Eijk is in haar wit met roze onesie in groep 7 van 't Rendal verschenen, want donderdag is chilldag en alle leerlingen komen dan in pyjama en kijken films. ,,Dat hadden we echt niet toen ik hier naar school ging”, zegt haar opa.

9 juni