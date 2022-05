Psychotherapeut: ‘Werk aan liefde in je familie, liefde is moeilijk’

column Marieke haalde een heerlijk gesprek met haar groep 3 uit één simpele vraag: kijk eens uit het raam

Het een-na-laatste semester van mijn opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs is alweer een tijdje aan de gang. Alles staat nu in het teken van de verdieping. Verdieping in mijn vaardigheden voor het geven van goed rekenonderwijs, maar ook in het geven van vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, milieu en techniek.

25 mei