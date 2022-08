Pubers aan het lezen krijgen met deze drie dikke vakantieboeken

KinderboekenrecensieGeen probleem als je deze zomer geen vakantie viert in het buitenland want in boeken kun je ook op reis. Bijvoorbeeld naar piratenschepen in China, valsemunters in Amerika en de wouden in een land dat veel weg heeft van Suriname. Jeugdboekenrecensent Jaap Friso tipt drie recente jeugdromans waarin de wereld naar jou toekomt. Lekker dikke en spannende boeken voor kinderen boven de 12 jaar om helemaal in te verdwijnen.

Slik, zeshonderd pagina’s waar maar liefst zeventig personages in voorkomen. En dan gaat het ook nog over het China van de negende eeuw. Je denkt niet meteen: hier ga ik mijn tijd aan besteden. En toch, als je eraan begint, ga je voor de bijl. Wonderlijk, hoe onderhoudend en meeslepend een boek kan zijn over een onderwerp dat klinkt als taaie kost.

Misschien helpt het als je weet dat het over piraten gaat. De allergrootste is gebaseerd op het levensverhaal van Ching Shih, die als ‘Madame Ching’ een beroemde piraat was tijdens de Qing Dynastie en leiding gaf aan tienduizenden piraten. In dit verhaal heet ze Yu en volgen we haar vanaf dat ze zes jaar oud is. Ze blijkt een enorm talent te hebben voor de Oosterse vechtkunst en ontwikkelt zich al tijdens haar puberteit tot een meedogenloze piraat. Op haar negentiende heeft ze het bevel over een eigen vloot en is ze de schrik van de Chinese zee. Yu wordt gevangengenomen en gemarteld maar overleeft en maakt zich op voor het ultieme gevecht.

De Italiaanse successchrijver Davide Morosinotto schreef het boek in een paar maanden tijdens de eerste coronagolf. De woorden moeten uit hem zijn gestroomd en dat is voelbaar. De allergrootste boeit van begin tot eind en is bijna niet weg te leggen.

De allergrootste van Davide Morosinotto, vertaling Pieter van der Drift en Manon Smit, uitgeverij Pelckmans, 12+

In het vervloekte hart

Nog meer gevechten, maar dan met monsters. En wat voor. In het vervloekte hart vraagt bij vlagen om een sterke maag, maar wie het aankan, leest een ijzingwekkend en bloedstollend verhaal. De 28-jarige Nederlandse schrijfster Rima Orie omschrijft het boek zelf als ‘horrorfantasy’ en er hollen inderdaad nogal wat afschrikwekkende wezens rond. Maar er is meer dan dat. Orie baseerde het verzonnen rijk Awaran op Suriname, het land waar haar Hindoestaanse ouders vandaan komen. Orie voert diverse bevolkingsgroepen op die het maar niet lukt om samen te werken.

De 18-jarige Priya is een zogenaamd bloedkind. Omdat ze tijdens de bloedmaan is geboren, bezit ze bijzondere krachten en wordt ze als een monster gezien. Op wonderbaarlijke wijze weet ze na een proef een studieplek te bemachtigen in het militaire fort. Daar worden haar krachten meer als een zegen dan als vloek gezien en kan ze een rol van betekenis spelen in de oorlog tegen de kolonisten. In het fort vallen de verschillen tussen de volkeren voor een groot deel weg en met die eendracht lijkt Orie een spiegel te willen voorhouden.

Fantasy is een genre dat vooral uit het buitenland komt, maar we hebben ook talent in eigen land. In het vervloekte hart is vaardig geschreven, de wereld die Orie heeft bedacht is geloofwaardig en het verhaal is bovenal verschrikkelijk spannend.

In het vervloekte hart van Rima Orie, uitgeverij Pelckmans, 14+

Pony

Op een nacht ontvoert een bende ruiters de vader van Silas omdat ze geïnteresseerd zijn in zijn fotografische uitvinding. De jongen ontdekt de volgende dag dat ze een witkoppony hebben achtergelaten en daarmee zet hij de achtervolging in. Het wordt een adembenemende roadtrip door de bossen en heuvels van het Amerika van halverwege de negentiende eeuw. Samen met een vriend komt Silas de valsemunters al snel op het spoor en hij ontdekt dat zijn vader gevangen wordt gehouden in een grot. De ontknoping is spectaculair.

Pony is pas het tweede boek van R.J. Palacio, die toch al wereldberoemd is omdat van haar debuut Wonder, over een jongen met een zeldzame gezichtsafwijking, wereldwijd maar liefst zestien miljoen exemplaren over de toonbank gingen. Het werd ook nog eens succesvol verfilmd met Julia Roberts in een van de hoofdrollen. Net als bij Wonder ga je in Pony houden van de hoofdpersoon. Silas is mysterieus, kan communiceren met overledenen en ziet mensen die anderen niet zien. Zoals zijn beste vriend, die een belangrijke rol speelt bij het oprollen van de bende.

Pony heeft de sfeer van een western, maar is zeker geen pief-paf-poef boek. Een ‘op het puntje van je stoel’-boek dat ook nog eens heel geestig is. Ook al zo’n boek waardoor pubers zich tijdens de vakantie geen moment hoeven te vervelen.

Pony van R. J. Palacio, vertaling Annelies Jorna, uitgeverij Querido, 12+

