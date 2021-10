Sandra kreeg een postnatale depressie én een hernia tegelijk: ‘Ik dacht, mijn kind is beter af zonder mij’

Waarom ouders het contact met hun kinderen verbreken (en soms weer terugkeren)

11 oktober Wat als de biologische ouder van je kind(eren) na jaren ineens contact zoekt? Hoe ga je daar als ouder die er al die tijd wel was mee om? En op welke manier verandert dat de band tussen je kind(eren) en je huidige partner, hun stiefvader of -moeder? Eén goed antwoord is er niet. ,,Alles hangt af van het verleden en hoe het thema van de ‘onzichtbare’ ouder in het gezin speelt”, zegt Guy Bosmans, professor klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de universiteit van Leuven.